Эксперт объяснил причину снятия санкций ЕС с аш-Шараа - РИА Новости, 08.11.2025
07:39 08.11.2025
Эксперт объяснил причину снятия санкций ЕС с аш-Шараа
Евросоюз снимает санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для укрепления своих позиций в республике, но действовать там будет сообща с... РИА Новости, 08.11.2025
сирия
сша
россия
ахмед аш-шараа
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
оон
сирия
сша
россия
сирия, сша, россия, ахмед аш-шараа, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, оон, рудн
Сирия, США, Россия, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, ООН, РУДН
Политолог Гасанов: ЕС снимает санкции с аш-Шараа для укрепления позиций в Сирии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз снимает санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для укрепления своих позиций в республике, но действовать там будет сообща с США, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни в пятницу заявил, что ЕС в ближайшее время снимет санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа после аналогичного решения Совета безопасности ООН.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе
Вчера, 01:13
"Укрепить позиции в Сирии в новой реальности хотят и европейцы… Они одними из первых открыли посольства в Сирии и направили туда своих глав МИД. Европа хочет активнее проецировать свое влияние в Сирии, где она была маргинализирована из-за России, Турции и Ирана. Но действовать они там хотят, взаимодействуя с США, одним боязно", - сказал Гасанов.
Он отметил, что ЕС желает не допустить сохранения российских военных баз в Сирии, а президент США Дональд Трамп в то же время хочет расширить список стран, которые признают Израиль, и не повторить негативный опыт Афганистана.
"С политической точки зрения снятие санкций является необходимым шагом, чтобы легитимизировать двусторонние встречи. Ахмед Аш-Шараа не против посещать западные столицы, встречаться там с лидерами этих стран, а также принимать участие в различных международных конференциях", - пояснил эксперт.
Ранее в четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).
В декабре 2024 года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз готов вновь открыть представительство ЕС в Сирии. Она отмечала, что Европейский Союз готовит новый подход к урегулированию ситуации в Сирии, в том числе и пересмотр санкционной политики при сохранении рычагов давления на Дамаск.
*Запрещенные в России террористические группировки
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Британия сняла санкции с главы Сирии аш-Шараа
7 ноября, 13:59
 
СирияСШАРоссияАхмед аш-ШарааДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзООНРУДН
 
 
