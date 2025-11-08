Эксперт объяснил причину снятия санкций ЕС с аш-Шараа

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз снимает санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для укрепления своих позиций в республике, но действовать там будет сообща с США, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.