Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах
22:33 08.11.2025
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации о движении одного или более аэростатов в его направлении. РИА Новости, 08.11.2025
2025
в мире, вильнюс, россия
В мире, Вильнюс, Россия
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации о движении одного или более аэростатов в его направлении.
"Этим вечером в 20.45 (21.45 мск) воздушный трафик в аэропорту Вильнюса был временно приостановлен. По предварительной информации, решение ввести ограничения было связано с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook *.
Там добавили, что ограничения будут действовать до 23.45 по местному времени (00.45 мск).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА
12 сентября, 14:27
 
В миреВильнюсРоссия
 
 
