Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации о движении одного или более аэростатов в его направлении.

Там добавили, что ограничения будут действовать до 23.45 по местному времени (00.45 мск).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.