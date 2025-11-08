https://ria.ru/20251108/samolet-2053723346.html
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах - РИА Новости, 08.11.2025
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации о движении одного или более аэростатов в его направлении. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T22:33:00+03:00
2025-11-08T22:33:00+03:00
2025-11-08T22:33:00+03:00
в мире
вильнюс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20250912/drony-2041468352.html
вильнюс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, россия
Аэропорт в Литве приостановил полеты на фоне информации об аэростатах
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты на фоне информации об аэростатах