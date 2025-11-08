https://ria.ru/20251108/samolet-2053592895.html
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 08.11.2025
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки"). РИА Новости, 08.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки").
В пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура
сообщила, что вылет рейса авиакомпании "Россия" из Анадыря
в Москву
задержан до субботы из-за непогоды на Чукотке
, отправления ждут 325 пассажиров.
"Рейс 6865 Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово", - говорится в сообщении.
На онлайн-табло аэропорта Анадыря указано, что прогнозируемое время прибытия рейса 6865 из Москвы – 10.00 (01.00 мск) 10 ноября.
В сообщении "АТА Чукотки" отмечается, что вылет обратного рейса в Москву также задержан из-за непогоды в Анадыре, информация о рейсе будет дана 10 ноября.