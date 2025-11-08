Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки").

"Рейс 6865 Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово", - говорится в сообщении.

На онлайн-табло аэропорта Анадыря указано, что прогнозируемое время прибытия рейса 6865 из Москвы – 10.00 (01.00 мск) 10 ноября.