Рейтинг@Mail.ru
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/samolet-2053592895.html
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 08.11.2025
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки"). РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T04:24:00+03:00
2025-11-08T04:24:00+03:00
происшествия
анадырь
чукотка
москва
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg
https://ria.ru/20251105/samolet-2052982303.html
анадырь
чукотка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_186:0:2855:2002_1920x0_80_0_0_a4098239215b79eb4ebc5702cfa9dba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анадырь, чукотка, москва, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Анадырь, Чукотка, Москва, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром

Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на аэродром на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки").
В пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что вылет рейса авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву задержан до субботы из-за непогоды на Чукотке, отправления ждут 325 пассажиров.
"Рейс 6865 Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово", - говорится в сообщении.
На онлайн-табло аэропорта Анадыря указано, что прогнозируемое время прибытия рейса 6865 из Москвы – 10.00 (01.00 мск) 10 ноября.
В сообщении "АТА Чукотки" отмечается, что вылет обратного рейса в Москву также задержан из-за непогоды в Анадыре, информация о рейсе будет дана 10 ноября.
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет
5 ноября, 15:19
 
ПроисшествияАнадырьЧукоткаМоскваДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала