Самоделкина стала второй на Гран-при Японии
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:39 08.11.2025
Самоделкина стала второй на Гран-при Японии
Самоделкина стала второй на Гран-при Японии - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Самоделкина стала второй на Гран-при Японии
Представляющая Казахстан россиянка Софья Самоделкина заняла второе место на четвертом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
фигурное катание
спорт
осака (город)
бельгия
казахстан
софья самоделкина
луна хендрикс
аделия петросян
осака (город)
бельгия
казахстан
спорт, осака (город), бельгия, казахстан, софья самоделкина, луна хендрикс, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Осака (город), Бельгия, Казахстан, Софья Самоделкина, Луна Хендрикс, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU)
Самоделкина стала второй на Гран-при Японии

Самоделкина стала второй на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке

Софья Самоделкина
Софья Самоделкина - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Социальные сети Софьи Самоделкиной
Софья Самоделкина. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представляющая Казахстан россиянка Софья Самоделкина заняла второе место на четвертом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.
По итогам короткой и произвольной программ Самоделкина набрала 200 баллов (67,75+132,25). Первой стала японка Каори Сакамото (227,18; 77,05+150,13), третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс (198,97; 62,45+136,52).
Самоделкина поменяла спортивное гражданство в августе 2023 года и с мая 2024 года представляет Казахстан.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам-2024. Командный турнир - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай
7 ноября, 12:19
 
Фигурное катаниеСпортОсака (город)БельгияКазахстанСофья СамоделкинаЛуна ХендриксАделия ПетросянМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
