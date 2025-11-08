https://ria.ru/20251108/sambisty-2053687258.html
Российские самбисты взяли четыре золота во второй день чемпионата мира
Российские самбисты взяли четыре золота во второй день чемпионата мира
Самбисты сборной России завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль во второй день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Российские самбисты взяли четыре золота во второй день чемпионата мира
