Российские самбисты взяли четыре золота во второй день чемпионата мира
Единоборства
 
17:22 08.11.2025 (обновлено: 21:20 16.11.2025)
Российские самбисты взяли четыре золота во второй день чемпионата мира
Самбисты сборной России завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль во второй день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, россия, бишкек, киргизия, чемпионат мира по самбо, сергей кирюхин, таисия киреева
Единоборства, Спорт, Россия, Бишкек, Киргизия, Чемпионат мира по самбо, Сергей Кирюхин, Таисия Киреева
Российские самбисты взяли четыре золота во второй день чемпионата мира

Российские самбисты завоевали четыре золота и бронзу во второй день ЧМ в Бишкеке

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Самбисты сборной России завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль во второй день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия).
В спортивном самбо золотые награды взяли Сергей Кирюхин (до 88 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг) и Таисия Киреева (до 72 кг). В боевом самбо чемпионом мира стал Артем Тадин (до 98 кг), бронзу завоевала Яна Козырева (до 80 кг).
Чемпионат мира по самбо, на котором россияне выступают в нейтральном статусе, продлится до 9 ноября.
Самбист напал на девушку в калининградском ночном клубе, сообщают СМИ
9 мая, 19:17
9 мая, 19:17
 
