https://ria.ru/20251108/rossiya-2053689628.html
Лавров рассказал новые детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Лавров рассказал новые детали о поручении Путина по ядерным испытаниям - РИА Новости, 08.11.2025
Лавров рассказал новые детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
ЛАВРОВ О ПОРУЧЕНИИ ПУТИНА ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОДГОТОВКИ К ЯДЕРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ: ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОИНФОРМИРУЮТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:39:00+03:00
2025-11-08T17:39:00+03:00
2025-11-08T17:39:00+03:00
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров
Лавров рассказал новые детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Лавров: детали о поручении Путина по ядерным испытаниям объявят позже