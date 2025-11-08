Премьер Албании призвал Евросоюз вести диалог с Россией

"Мы разорвали отношения с Россией (в 1961 году - ред.), потому что, в отличие от Советского Союза, хотели продолжить собственный сталинистский путь. Это создало глубокое чувство недоверия и неприязни в коллективном сознании нашего народа по отношению к русским и к России, поэтому за 35 лет после демократического перехода у нас не было ни одного государственного визита в Россию и ни одного визита российского главы государства к нам", - объяснил премьер.