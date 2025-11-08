https://ria.ru/20251108/rossiya-2053671975.html
Премьер Албании призвал Евросоюз вести диалог с Россией
Евросоюз должен вести диалог с Россией, ему не следует передавать свою внешнюю политику США, заявил премьер Албании Эди Рама.
ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз должен вести диалог с Россией, ему не следует передавать свою внешнюю политику США, заявил премьер Албании Эди Рама.
"Что касается Европейского союза, я считаю, что ЕС
должен говорить с Россией
и не должен дальше передавать свою внешнюю политику Вашингтону
. В конце концов, Россия - сосед Европейского союза, а не сосед Соединенных Штатов, а с соседями нужно разговаривать", - сказал албанский премьер в интервью австрийской газете die Presse.
Говоря об отношениях своей страны с Россией, глава правительства отметил, что у Албании
они особые, что обусловлено историей их развития.
"Мы разорвали отношения с Россией (в 1961 году - ред.), потому что, в отличие от Советского Союза, хотели продолжить собственный сталинистский путь. Это создало глубокое чувство недоверия и неприязни в коллективном сознании нашего народа по отношению к русским и к России, поэтому за 35 лет после демократического перехода у нас не было ни одного государственного визита в Россию и ни одного визита российского главы государства к нам", - объяснил премьер.
По словам главы правительства, Албанию "это особенно не беспокоит".