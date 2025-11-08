Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

"Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке к проекту.

В Рособрнадзоре сообщали, что основной период ОГЭ в 2026 году начнется 2 июня с экзамена по математике. Шестого июня учащиеся будут сдавать информатику и иностранные языки, а девятого — русский. Затем 5, 16 и 19 июня состоятся экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики.