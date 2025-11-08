Рейтинг@Mail.ru
Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 08.11.2025 (обновлено: 15:20 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/rossiya-2053659262.html
Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ
Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ - РИА Новости, 08.11.2025
Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:40:00+03:00
2025-11-08T15:20:00+03:00
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
тюменская область
госдума рф
московская область (подмосковье)
ростовская область
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_ec6f121af4b2c8dc56eb3817bcda1df1.jpg
https://ria.ru/20251031/ege-2052013952.html
россия
республика татарстан (татарстан)
тюменская область
московская область (подмосковье)
ростовская область
тверская область
санкт-петербург
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ea96dd74124f4d63d5d2e602e3d30e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика татарстан (татарстан), тюменская область, госдума рф, московская область (подмосковье), ростовская область, тверская область, санкт-петербург, липецкая область, образование, образование - общество, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Тюменская область, Госдума РФ, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Тверская область, Санкт-Петербург, Липецкая область, Образование, Образование - Общество, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

Эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам могут продлить до 2029 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники перед началом экзамена
Школьники перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Школьники перед началом экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах.
"Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается расширить перечень регионов, участвующих в эксперименте, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Ранее в Минпросвещения сообщили о продолжении эксперимента в текущем учебном году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
В Рособрнадзоре сообщали, что основной период ОГЭ в 2026 году начнется 2 июня с экзамена по математике. Шестого июня учащиеся будут сдавать информатику и иностранные языки, а девятого — русский. Затем 5, 16 и 19 июня состоятся экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ
31 октября, 09:27
 
ОбществоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Тюменская областьГосдума РФМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьТверская областьСанкт-ПетербургЛипецкая областьОбразованиеОбразование - ОбществоОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала