Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах.
"Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается расширить перечень регионов, участвующих в эксперименте, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Ранее в Минпросвещения сообщили о продолжении эксперимента в текущем учебном году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
В Рособрнадзоре сообщали, что основной период ОГЭ в 2026 году начнется 2 июня с экзамена по математике. Шестого июня учащиеся будут сдавать информатику и иностранные языки, а девятого — русский. Затем 5, 16 и 19 июня состоятся экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики.
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ
31 октября, 09:27