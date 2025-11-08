Рейтинг@Mail.ru
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева - РИА Новости, 08.11.2025
14:24 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/rossiya-2053656629.html
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева - РИА Новости, 08.11.2025
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева
Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:24:00+03:00
2025-11-08T14:24:00+03:00
россия
москва
кишинев
юрий николаев
юрий воробьев
совет федерации рф
гитис
академия российского телевидения
россия, москва, кишинев, юрий николаев, юрий воробьев, совет федерации рф, гитис, академия российского телевидения, происшествия
Россия, Москва, Кишинев, Юрий Николаев, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, ГИТИС, Академия российского телевидения, Происшествия
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева

Зампред Совфеда Воробьев выразил соболезнования семье Юрия Николаева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Николаев
Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.
Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым проходит в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
"Уважаемая Элеонора Александровна, выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни вашего супруга, народного артиста Российской Федерации, замечательного телеведущего Юрия Александровича Николаева. Юрий Александрович внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения", - озвучил ведущий в ходе церемонии прощания телеграмму Воробьева.
Воробьев в своей телеграмме отметил, что Николаев внес значимый вклад в продвижение уникальных детских и юношеских проектов, "дал путевку в жизнь" целой плеяде талантливых исполнителей.
"Его многогранный талант, актерское мастерство и неповторимое обаяние снискали поистине всенародную любовь. Искренне разделяю постигшую вас утрату", - следует из телеграммы Воробьева.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
Телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева
5 ноября, 15:34
 
РоссияМоскваКишиневЮрий НиколаевЮрий ВоробьевСовет Федерации РФГИТИСАкадемия российского телевиденияПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
