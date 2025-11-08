В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.

Церемония прощания с народным артистом РФ , телеведущим Юрием Николаевым проходит в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

"Уважаемая Элеонора Александровна, выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни вашего супруга, народного артиста Российской Федерации, замечательного телеведущего Юрия Александровича Николаева. Юрий Александрович внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения", - озвучил ведущий в ходе церемонии прощания телеграмму Воробьева

Воробьев в своей телеграмме отметил, что Николаев внес значимый вклад в продвижение уникальных детских и юношеских проектов, "дал путевку в жизнь" целой плеяде талантливых исполнителей.

"Его многогранный талант, актерское мастерство и неповторимое обаяние снискали поистине всенародную любовь. Искренне разделяю постигшую вас утрату", - следует из телеграммы Воробьева.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС . Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".