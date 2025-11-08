https://ria.ru/20251108/rossiya-2053656629.html
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева
В Совете Федерации выразили соболезнования семье Юрия Николаева
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.
Церемония прощания с народным артистом РФ
, телеведущим Юрием Николаевым
проходит в субботу в Москве
в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
"Уважаемая Элеонора Александровна, выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни вашего супруга, народного артиста Российской Федерации, замечательного телеведущего Юрия Александровича Николаева. Юрий Александрович внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения", - озвучил ведущий в ходе церемонии прощания телеграмму Воробьева
.
Воробьев в своей телеграмме отметил, что Николаев внес значимый вклад в продвижение уникальных детских и юношеских проектов, "дал путевку в жизнь" целой плеяде талантливых исполнителей.
"Его многогранный талант, актерское мастерство и неповторимое обаяние снискали поистине всенародную любовь. Искренне разделяю постигшую вас утрату", - следует из телеграммы Воробьева.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения
. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.