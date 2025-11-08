Рейтинг@Mail.ru
Умер художник Павел Никонов - РИА Новости, 08.11.2025
14:08 08.11.2025
Умер художник Павел Никонов
Умер художник Павел Никонов - РИА Новости, 08.11.2025
Умер художник Павел Никонов
Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Никонов скончался в субботу на 96 году жизни,... РИА Новости, 08.11.2025
москва, россия, российская академия художеств, государственный русский музей, происшествия
Москва, Россия, Российская академия художеств, Государственный Русский музей, Происшествия
Умер художник Павел Никонов

Художник Павел Никонов умер на 96-м году жизни

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЖивописец, график, народный художник РФ Павел Никонов
Живописец, график, народный художник РФ Павел Никонов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Никонов скончался в субботу на 96 году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.
"Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96 году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Фёдорович Никонов", - сообщила собеседница агентства.
Официальный некролог и сведения о прощании будут опубликованы позже на сайте РАХ, отметили в пресс-службе.
Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу "Октябрь", отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание.
Персональные выставки Никонова с успехом проходили в разных городах и регионах России и за рубежом. Произведения автора находятся в собраниях крупнейших отечественных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях России и других стран.
 
МоскваРоссияРоссийская академия художествГосударственный Русский музейПроисшествия
 
 
