Умер художник Павел Никонов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Никонов скончался в субботу на 96 году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.