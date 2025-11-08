https://ria.ru/20251108/rossiya-2053651603.html
ВС России продолжают освобождение Днепропетровской и Запорожской областей
ВС России продолжают освобождение Днепропетровской и Запорожской областей - РИА Новости, 08.11.2025
ВС России продолжают освобождение Днепропетровской и Запорожской областей
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" продолжают освобождение территорий Днепропетровской и Запорожской областей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
