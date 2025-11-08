Рейтинг@Mail.ru
Жителям европейской части России рассказали о погоде на выходных
06:24 08.11.2025
Жителям европейской части России рассказали о погоде на выходных
Температура в европейской части РФ в эти выходные, восьмого и девятого ноября, будет очень высокая, это нехарактерная погода для конца первой декады ноября,... РИА Новости, 08.11.2025
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
москва
общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура в европейской части РФ в эти выходные, восьмого и девятого ноября, будет очень высокая, это нехарактерная погода для конца первой декады ноября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На европейской территории России в выходные будет очень теплая погода, воздушные массы с юга перемещаются, поэтому снега нигде не будет. В Москве температура будет экстремально, очень высокая, на 6-8 градусов выше нормы... Поэтому это будет действительно удовольствие. Удовольствие и солнце, и теплая погода, и ветра не будет", - сказал эксперт.
Он добавил, что в субботу в Москве ночная температура будет равняться шести или восьми градусам, а дневная температура будет колебаться от восьми до 11 градусов.
Снег - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю
3 ноября, 04:08
 
ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
