Жителям европейской части России рассказали о погоде на выходных

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура в европейской части РФ в эти выходные, восьмого и девятого ноября, будет очень высокая, это нехарактерная погода для конца первой декады ноября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что в субботу в Москве ночная температура будет равняться шести или восьми градусам, а дневная температура будет колебаться от восьми до 11 градусов.