В России готовят пилотов, способных выступать в "Формуле-1", заявил Петров

САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый российский гонщик "Формулы-1" и гендиректор SMP Racing Виталий Петров заявил РИА Новости, что в стране готовят пилотов, способных выступать в "королевских гонках", но им пока мешают санкции.

Последним российским гонщиком, выступавшим в "Формуле-1", был Никита Мазепин в 2021 году. Весной 2022 года его контракт был расторгнут после введения санкций. В марте 2024 года суд Евросоюза постановил убрать его из санкционных списков.

"Как только все закончится, все санкции, думаю, что мы увидим российских пилотов в "Формуле-1". Мы как программа развития российского автоспорта продолжаем готовить молодых пилотов. И когда появится возможность, уверен, что сможем их туда посадить", - сказал Петров.