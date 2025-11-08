https://ria.ru/20251108/rossija-2053643988.html
В России готовят пилотов, способных выступать в "Формуле-1", заявил Петров
В России готовят пилотов, способных выступать в "Формуле-1", заявил Петров - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
В России готовят пилотов, способных выступать в "Формуле-1", заявил Петров
Первый российский гонщик "Формулы-1" и гендиректор SMP Racing Виталий Петров заявил РИА Новости, что в стране готовят пилотов, способных выступать в... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T13:08:00+03:00
В России готовят пилотов, способных выступать в "Формуле-1", заявил Петров
Петров: российские пилоты готовы к "Формуле-1", но им мешают санкции
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый российский гонщик "Формулы-1" и гендиректор SMP Racing Виталий Петров заявил РИА Новости, что в стране готовят пилотов, способных выступать в "королевских гонках", но им пока мешают санкции.
Последним российским гонщиком, выступавшим в "Формуле-1", был Никита Мазепин в 2021 году. Весной 2022 года его контракт был расторгнут после введения санкций. В марте 2024 года суд Евросоюза постановил убрать его из санкционных списков.
"Как только все закончится, все санкции, думаю, что мы увидим российских пилотов в "Формуле-1". Мы как программа развития российского автоспорта продолжаем готовить молодых пилотов. И когда появится возможность, уверен, что сможем их туда посадить", - сказал Петров.
"Формула-1" приняла решение ограничить участие российских спортсменов. Если бы не эти ограничения, у нас были бы разные варианты, пилоты, которые могли бы там выступать", - отметил Петров.