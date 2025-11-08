Транспортную стратегию России актуализируют

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года, сообщили в правительстве.

"Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения". Она состоялась 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Документ должен быть обновлен с учетом новых тенденций и задач развития отрасли. Этой работой займется Минтранс.

В частности, новая редакция должна определить единые и чёткие критерии для принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры, скоростного и высокоскоростного сообщения с учетом транспортно-экономического баланса и создания условий окупаемости проектов.

Кроме того, в обновленной редакции стратегии должны быть учтены вопросы формирования скоростного транспортного каркаса страны, учитывающего развитие инфраструктуры всех видов транспорта, развития новых видов транспорта и транспортных технологий, внедрения автономных транспортных средств при развитии скоростного и высокоскоростного сообщения.

Помимо актуализации стратегии, в перечень вошли поручения об обеспечении достижения технологического суверенитета при разработке и создании высокоскоростной транспортной инфраструктуры. Так, до 1 декабря 2025 года Минцифры, Минтрансу и Минпромторгу совместно с государственной компанией " Автодор " и ОАО " РЖД " нужно представить в правительство согласованную "дорожную карту" по переходу на российское программное обеспечение производственных и транспортных предприятий, участвующих в создании такой инфраструктуры.

Финансовым обеспечением развития высокоскоростных транспортных систем займутся Минфин и Минтранс. Этим ведомствам до 15 декабря 2025 года поручено представить в правительство предложения по возможным инструментам долгосрочного финансирования такой работы.

Отдельный блок поручений посвящён модернизации действующей железнодорожной инфраструктуры. Минтрансу и Минфину дано поручение представить в правительство предложения по возможным источникам и механизмам финансирования мероприятий по развитию городских электричек, в том числе в опорных населённых пунктах, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Срок – до 23 апреля с промежуточным докладом до 29 января.

Кроме того, Минтрансу и РЖД совместно с правительством Москвы предстоит обеспечить завершение работы по формированию перечня мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учётом необходимости синхронизации её развития и высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург . О результатах нужно доложить в правительство до 1 декабря 2025 года.

Выступая на стратегической сессии, Мишустин отметил, что высокоскоростной транспорт необходимо гармонично встраивать в уже существующий транспортный каркас страны.