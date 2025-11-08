В Бейруте почтили память военкора РИА Новости Ивана Зуева

БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Минутой молчания почтили память военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в рамках кинофестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Русском доме в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье состоялся показ документального фильма о военном корреспонденте агентства Ростиславе Журавлеве - "Парень с нашего двора" с переводом на арабский язык. Фильм был представлен зрителям автором картины Инной Танашевой. Перед показом была объявлена минута молчания в память об Иване Зуеве.
После показа картины состоялась дискуссия зрителей с организаторами во главе с генеральным продюсером фестиваля, руководителем документального вещания RT Екатериной Яковлевой и руководителям представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане Михаилом Алаеддином. В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с работой российских СМИ в условиях информационной блокады и с возможностями ее прорыва.
Также в рамках фестиваля в субботу ливанская публика смогла увидеть документальные фильмы: "Позывной Царь" — историю потомка Николая I, выросшего во Франции и ставшего добровольцем в Донбассе; "В поисках Расула" — работу Анисы Гординой и Карима Наджиба (RT Arabic) о творчестве Расула Гамзатова; "Непобедимый мак" — картину режиссера Моны Хаммуд о ливанских стендап-артистах, чье остроумие помогает сохранять стойкость и жизнелюбие в трудные времена.
Фестиваль проходил 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте. Программа была открыта новым фильмом режиссера RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". Картина рассказывает о взаимной поддержке Ливана и России в трудные времена - от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса.
