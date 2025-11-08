Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте почтили память военкора РИА Новости Ивана Зуева
18:24 08.11.2025 (обновлено: 22:07 08.11.2025)
В Бейруте почтили память военкора РИА Новости Ивана Зуева
в мире
бейрут
ливан
донбасс
ростислав журавлев
иван зуев
Минута молчания в честь военкора РИА Новости Ивана Зуева
Минутой молчания почтили память военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в рамках кинофестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Бейруте. После показа картины о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве также прошла дискуссия зрителей с организаторами фестиваля, во время которой обсуждалась работа российских СМИ в условиях информационной блокады.
в мире, бейрут, ливан, донбасс, ростислав журавлев, иван зуев
В мире, Бейрут, Ливан, Донбасс, Ростислав Журавлев, Иван Зуев
БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Минутой молчания почтили память военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в рамках кинофестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Русском доме в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье состоялся показ документального фильма о военном корреспонденте агентства Ростиславе Журавлеве - "Парень с нашего двора" с переводом на арабский язык. Фильм был представлен зрителям автором картины Инной Танашевой. Перед показом была объявлена минута молчания в память об Иване Зуеве.
После показа картины состоялась дискуссия зрителей с организаторами во главе с генеральным продюсером фестиваля, руководителем документального вещания RT Екатериной Яковлевой и руководителям представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане Михаилом Алаеддином. В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с работой российских СМИ в условиях информационной блокады и с возможностями ее прорыва.
Также в рамках фестиваля в субботу ливанская публика смогла увидеть документальные фильмы: "Позывной Царь" — историю потомка Николая I, выросшего во Франции и ставшего добровольцем в Донбассе; "В поисках Расула" — работу Анисы Гординой и Карима Наджиба (RT Arabic) о творчестве Расула Гамзатова; "Непобедимый мак" — картину режиссера Моны Хаммуд о ливанских стендап-артистах, чье остроумие помогает сохранять стойкость и жизнелюбие в трудные времена.
Фестиваль проходил 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте. Программа была открыта новым фильмом режиссера RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". Картина рассказывает о взаимной поддержке Ливана и России в трудные времена - от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса.
Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества
23 октября, 11:49
 
В миреБейрутЛиванДонбассРостислав ЖуравлевИван Зуев
 
 
