Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Религия
 
19:01 08.11.2025
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора в связи с церковным судом над ним, сообщает сайт РПЦ. РИА Новости, 08.11.2025
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы Нестора

CC BY-SA 2.0 / Даниил Набережный / Экзарх Западной Европы митрополит Нестор
Экзарх Западной Европы митрополит Нестор - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Даниил Набережный /
Экзарх Западной Европы митрополит Нестор. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора в связи с церковным судом над ним, сообщает сайт РПЦ.
"Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что временное управление вышеперечисленными каноническими структурами поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
РелигияЗападная ЕвропаИталияРусская православная церковьМосковский ПатриархатВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала