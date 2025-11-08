https://ria.ru/20251108/religiya-2053699844.html
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы - РИА Новости, 08.11.2025
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора в связи с церковным судом над ним, сообщает сайт РПЦ. РИА Новости, 08.11.2025
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы Нестора