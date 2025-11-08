Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 08.11.2025 (обновлено: 21:14 08.11.2025)
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников
МО: силы ПВО с 12:00 до 20:00 сбили 15 украинских дронов над регионами России

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников, в том числе девять над Крымом, а также несколько над Вологодской, Белгородской, Курской областями и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Восьмого ноября в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
