Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников, в том числе девять над Крымом, а также несколько над Вологодской, Белгородской, Курской... РИА Новости, 08.11.2025
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников
МО: силы ПВО с 12:00 до 20:00 сбили 15 украинских дронов над регионами России