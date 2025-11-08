Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников

«

"Восьмого ноября в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.