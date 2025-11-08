Рейтинг@Mail.ru
"Промомед" рассказал о росте экспорта российских лекарств - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/promomed-2053624977.html
"Промомед" рассказал о росте экспорта российских лекарств
"Промомед" рассказал о росте экспорта российских лекарств - РИА Новости, 08.11.2025
"Промомед" рассказал о росте экспорта российских лекарств
Российские фармацевтические производители проводят исследования по международным стандартам, что положительно сказывается на росте экспорта лекарственных... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:19:00+03:00
2025-11-08T11:19:00+03:00
промомед
экспорт
лекарства
исследования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/94/1552199488_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_76346472273ddeb365b55ea9fcbb0adf.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/94/1552199488_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6d09e9abbbb03ad44088ab6fd7b740e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
промомед, экспорт, лекарства, исследования
Промомед, Экспорт, Лекарства, Исследования
"Промомед" рассказал о росте экспорта российских лекарств

Белый: исследования по международным стандартам наращивают экспорт лекарств

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТестирование химического состава в лаборатории
Тестирование химического состава в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Тестирование химического состава в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские фармацевтические производители проводят исследования по международным стандартам, что положительно сказывается на росте экспорта лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.
"Российские компании делают исследования в соответствии с международными стандартами, и результаты таких исследований принимаются регуляторами большинства стран мира. Поэтому экспорт лекарственных препаратов из России развивается", - сказал он.
Так, Россия поставляет фармацевтические препараты более чем в 150 стран мира, а одним из преимуществ российских лекарств является конкурентоспособная цена.
Белый добавил, что при этом в ряде случаев необходимо проводить дополнительные исследования у азиатской популяции для поставок препаратов на рынки Азии.
"У азиатской расы в отличие от европеоидной показатели метаболизма несколько отличаются. Это может влиять на поведение лекарственного препарата в организме, например, его всасывание и распределение по органам и тканям. Это может повлиять на эффективность и безопасность терапии. Поэтому для регистрации в странах Азии для некоторых препаратов нам надо провести дополнительные клинические исследования", - пояснил он.
По словам главы компании, особенности переработки веществ в организме у азиатов отличаются: ферменты развиты несколько по-другому, поэтому некоторые лекарства могут работать иначе, например, быстрее растворяться или медленнее всасываться в организме, чем у европейцев.
При этом Белый уточнил, что у населения Азии высокая востребованность в препаратах. В этих странах ежегодно выделяются дополнительные средства в сфере здравоохранения и растет потребление лекарств, а значит, этот рынок очень важен для российской компании-экспортера.
ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик". Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.
Компания занимает первое место в России по количеству проведенных медицинских исследований в 2024 году и по выпуску эндокринологических препаратов для борьбы с ожирением.
 
ПромомедЭкспортЛекарстваИсследования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала