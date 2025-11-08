"Промомед" рассказал о росте экспорта российских лекарств

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские фармацевтические производители проводят исследования по международным стандартам, что положительно сказывается на росте экспорта лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.

"Российские компании делают исследования в соответствии с международными стандартами, и результаты таких исследований принимаются регуляторами большинства стран мира. Поэтому экспорт лекарственных препаратов из России развивается", - сказал он.

Так, Россия поставляет фармацевтические препараты более чем в 150 стран мира, а одним из преимуществ российских лекарств является конкурентоспособная цена.

Белый добавил, что при этом в ряде случаев необходимо проводить дополнительные исследования у азиатской популяции для поставок препаратов на рынки Азии.

"У азиатской расы в отличие от европеоидной показатели метаболизма несколько отличаются. Это может влиять на поведение лекарственного препарата в организме, например, его всасывание и распределение по органам и тканям. Это может повлиять на эффективность и безопасность терапии. Поэтому для регистрации в странах Азии для некоторых препаратов нам надо провести дополнительные клинические исследования", - пояснил он.

По словам главы компании, особенности переработки веществ в организме у азиатов отличаются: ферменты развиты несколько по-другому, поэтому некоторые лекарства могут работать иначе, например, быстрее растворяться или медленнее всасываться в организме, чем у европейцев.

При этом Белый уточнил, что у населения Азии высокая востребованность в препаратах. В этих странах ежегодно выделяются дополнительные средства в сфере здравоохранения и растет потребление лекарств, а значит, этот рынок очень важен для российской компании-экспортера.

ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик". Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.