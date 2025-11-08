Прокуратура проверит работу ульяновского "Оргэнергостроя" после забастовки

САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области проверяет исполнение трудового законодательства в АО "Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде после того, как сотрудники устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты при строительстве ядерного реактора, Прокуратура Ульяновской области проверяет исполнение трудового законодательства в АО "Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде после того, как сотрудники устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты при строительстве ядерного реактора, сообщила региональная прокуратура.

РФ. Депутат Госдумы , экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал в своем Telegram-канале, что встретился с сотрудниками АО "Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде , которые объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Всего на предприятии трудоустроены 583 человека, сотрудники занимаются строительством многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР. По словам работников, проблемы с зарплатой начались еще в июле, 24 октября работодатель заявил, что деньги будут выплачены к 1 ноября, но не всем. При этом часть коллектива якобы отправили в отпуск "без сохранения содержания", а оставшиеся сотрудники так и не получили зарплату и с 1 ноября не вышли на работу. Морозов сообщил, что направил материалы для проверки в Роструд , прокуратуру, СК

"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку исполнения руководством обособленного подразделения АО "Институт "Оргэнергострой" трудового законодательства. В рамках надзорных мероприятий работниками прокуратуры области и прокуратуры города Димитровграда осуществлен выезд в офис указанной коммерческой организации, а также на строительную площадку", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

При проверке надзорное ведомство нашло нарушения трудового законодательства, для их устранения будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.