Прокуратура проверит работу ульяновского "Оргэнергостроя" после забастовки
16:30 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/prokuratura-2053678824.html
Прокуратура проверит работу ульяновского "Оргэнергостроя" после забастовки
происшествия
ульяновская область
димитровград
россия
сергей морозов (политик)
госдума рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
следственный комитет россии (ск рф)
Прокуратура проверит работу ульяновского "Оргэнергостроя" после забастовки

Ульяновская прокуратура начала проверку после забастовки из-за невыплаты зарплат

© Фото : предоставлено госкорпорацией "Росатом"Строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде
Строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : предоставлено госкорпорацией "Росатом"
Строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде. Архивное фото
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области проверяет исполнение трудового законодательства в АО "Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде после того, как сотрудники устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты при строительстве ядерного реактора, сообщила региональная прокуратура.
Депутат Госдумы, экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал в своем Telegram-канале, что встретился с сотрудниками АО "Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде, которые объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Всего на предприятии трудоустроены 583 человека, сотрудники занимаются строительством многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР. По словам работников, проблемы с зарплатой начались еще в июле, 24 октября работодатель заявил, что деньги будут выплачены к 1 ноября, но не всем. При этом часть коллектива якобы отправили в отпуск "без сохранения содержания", а оставшиеся сотрудники так и не получили зарплату и с 1 ноября не вышли на работу. Морозов сообщил, что направил материалы для проверки в Роструд, прокуратуру, СК РФ.
"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку исполнения руководством обособленного подразделения АО "Институт "Оргэнергострой" трудового законодательства. В рамках надзорных мероприятий работниками прокуратуры области и прокуратуры города Димитровграда осуществлен выезд в офис указанной коммерческой организации, а также на строительную площадку", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
При проверке надзорное ведомство нашло нарушения трудового законодательства, для их устранения будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.
В региональном СУСК России сообщили, что также начали доследственную проверку, при которой изучат финансовое положение организации, причины задержки полагающихся работникам выплат.
