16:49 08.11.2025
В России упали продажи корейских автомобилей
В России упали продажи корейских автомобилей
В России упали продажи корейских автомобилей

Продажи корейских машин в России за десять месяцев снизились на 39 процентов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей корейского производства в России за январь-октябрь текущего года сократились на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 17 тысяч единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"По данным "Автостат", в России за 10 месяцев 2025 года продажи корейских легковых автомобилей в России сократились на 39% до 17 тысяч корейских автомобилей", - говорится говорится в сообщении в Telegram-канале Целикова.
Он отметил, что продажи корейских легковушек под брендом KIA за 10 месяцев текущего года снизились на 47%, до 8,062 тысяч единиц, а продажи Hyundai упали на 48%, до 6,763 тысяч единиц.
"Корейские бренды за 10 месяцев реализовали 6,63 миллиона автомобилей по миру. В том числе в России 17,4 тысячи штук", - добавил Целиков.
Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%
18 февраля, 09:30
Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%
18 февраля, 09:30
 
РоссияАвтостатHyundai CretaАвто
 
 
Заголовок открываемого материала