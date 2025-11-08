https://ria.ru/20251108/prodazhi-2053681852.html
В России упали продажи корейских автомобилей
В России упали продажи корейских автомобилей - РИА Новости, 08.11.2025
В России упали продажи корейских автомобилей
Продажи легковых автомобилей корейского производства в России за январь-октябрь текущего года сократились на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:49:00+03:00
2025-11-08T16:49:00+03:00
2025-11-08T16:49:00+03:00
россия
автостат
hyundai creta
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bc0f285b49ccae0cc61b5b877351e906.jpg
https://ria.ru/20250218/kia-1999973902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_9bfa96e4f8f7823c2f3dc7523b4ad2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автостат, hyundai creta, авто
Россия, Автостат, Hyundai Creta, Авто
В России упали продажи корейских автомобилей
Продажи корейских машин в России за десять месяцев снизились на 39 процентов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей корейского производства в России за январь-октябрь текущего года сократились на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 17 тысяч единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
«
"По данным "Автостат
", в России
за 10 месяцев 2025 года продажи корейских легковых автомобилей в России сократились на 39% до 17 тысяч корейских автомобилей", - говорится говорится в сообщении в Telegram-канале
Целикова.
Он отметил, что продажи корейских легковушек под брендом KIA за 10 месяцев текущего года снизились на 47%, до 8,062 тысяч единиц, а продажи Hyundai упали на 48%, до 6,763 тысяч единиц.
"Корейские бренды за 10 месяцев реализовали 6,63 миллиона автомобилей по миру. В том числе в России 17,4 тысячи штук", - добавил Целиков.