Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
Футбол
 
02:00 08.11.2025 (обновлено: 03:53 08.11.2025)
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
Главный тренер испанского футбольного клуба "Бетис" Мануэль Пеллегрини предложил изменить правила игры. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773215550_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_4a0193456e6eab627887ac108b1e4996.jpg
1920
1920
true
Пеллегрини предложил ввести правило о невозврате мяча после пересечения центра

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба "Бетис" Мануэль Пеллегрини предложил изменить правила игры.
После победы "Бетиса" над французским "Лионом" (2:0) в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы специалист заявил, что в футболе можно повысить динамику, если запретить командам возвращать мяч на свою половину поля после пересечения центральной линии, как в баскетболе.
"На мой взгляд, правило офсайда сейчас вполне корректно. Благодаря VAR стало гораздо проще избегать ошибок. Менять правило - значит идти на неоправданный риск. Но я думаю, что можно изменить некоторые другие правила, чтобы улучшить футбол. Например, запретить возвращать мяч на свою половину после пересечения центра поля. Это сделает игру более динамичной. Нужно, чтобы футбол стал зрелищнее и быстрее, а для этого надо стремиться вести игру ближе к чужим воротам", - приводит слова Пеллегрини L'Equipe.
Пеллегрини 72 года. В период тренерской карьеры он возглавлял такие клубы, как аргентинский "Ривер Плейт", испанские "Вильярреал", "Малага", мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Вместе с последним он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2013/14, а также два Кубка английской лиги (2013/14, 2015/16). Кроме того, под его руководством "Бетис" выиграл Кубок Испании в сезоне-2021/22 и дошел до финала Лиги конференций в сезоне-2024/25.
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
