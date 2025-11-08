Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба "Бетис" Мануэль Пеллегрини предложил изменить правила игры.
После победы "Бетиса" над французским "Лионом" (2:0) в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы специалист заявил, что в футболе можно повысить динамику, если запретить командам возвращать мяч на свою половину поля после пересечения центральной линии, как в баскетболе.
«
"На мой взгляд, правило офсайда сейчас вполне корректно. Благодаря VAR стало гораздо проще избегать ошибок. Менять правило - значит идти на неоправданный риск. Но я думаю, что можно изменить некоторые другие правила, чтобы улучшить футбол. Например, запретить возвращать мяч на свою половину после пересечения центра поля. Это сделает игру более динамичной. Нужно, чтобы футбол стал зрелищнее и быстрее, а для этого надо стремиться вести игру ближе к чужим воротам", - приводит слова Пеллегрини L'Equipe.
Пеллегрини 72 года. В период тренерской карьеры он возглавлял такие клубы, как аргентинский "Ривер Плейт", испанские "Вильярреал", "Малага", мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Вместе с последним он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2013/14, а также два Кубка английской лиги (2013/14, 2015/16). Кроме того, под его руководством "Бетис" выиграл Кубок Испании в сезоне-2021/22 и дошел до финала Лиги конференций в сезоне-2024/25.
