В Курской области десять населенных пунктов остались без света
22:03 08.11.2025 (обновлено: 22:04 08.11.2025)
В Курской области десять населенных пунктов остались без света
В Курской области десять населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 08.11.2025
В Курской области десять населенных пунктов остались без света
Десять населённых пунктов остались без электричества в Кореневском районе Курской области из-за возгорания на объекте энергетики, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия
курская область
александр хинштейн
курская область
Новости
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области десять населенных пунктов остались без света

В Курской области десять населенных пунктов остались без света из-за пожара

Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Десять населённых пунктов остались без электричества в Кореневском районе Курской области из-за возгорания на объекте энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Часть Кореневского района осталась без электроснабжения. По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов (около 2,5 тысячи потребителей). Причина аварии устанавливается", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле.
Происшествия Курская область Александр Хинштейн
 
 
