Под Екатеринбургом локализовали пожар в производственном здании

По данным ведомства, возгорание произошло в субботу на улице Медная в поселке Медный Екатеринбурга. Позднее министерство уточнило, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. На пожаре работают 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Данных о пострадавших нет.