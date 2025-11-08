https://ria.ru/20251108/pozhar-2053703351.html
Под Екатеринбургом локализовали пожар в производственном здании
Пожар в производственном двухэтажном здании со стройматериалами под Екатеринбургом локализовали, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.11.2025
Пожар в поселке Медный под Екатеринбургом
Производственное здание со строительными материалами горит в поселке Медный в Екатеринбурге, площадь пожара увеличилась до 800 "квадратов". В соцсетях публикую видео пожара.
