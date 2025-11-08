Площадь пожара в поселке Медный под Екатеринбургом увеличилась

«

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит производственное здание со строительными материалами. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.