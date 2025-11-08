https://ria.ru/20251108/posol-2053665714.html
Посол России в Судане рассказал о ситуации в Хартуме после освобождения
Посол России в Судане рассказал о ситуации в Хартуме после освобождения
Только отдельные ведомства правительства Судана, которое из-за войны переместилось на восток - в Порт-Судан, смогли открыть временные представительства в... РИА Новости, 08.11.2025
Посол России в Судане рассказал о ситуации в Хартуме после освобождения
Посол Черновол: немногие ведомства Судана переехали в освобождённый Хартум
ДОХА, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Только отдельные ведомства правительства Судана, которое из-за войны переместилось на восток - в Порт-Судан, смогли открыть временные представительства в освобожденном от повстанцев из "Сил быстрого реагирования" почти восемь месяцев назад Хартуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.
"Для законного правительства возвращение в Хартум
имеет серьезное внутриполитическое значение. Местные официальное лица неоднократно озвучивали различные сроки переезда, однако пока лишь отдельным ведомствам удалось открыть временные представительства в освобожденной столице. К сожалению, в силу объективных причин процесс восстановления идет не так быстро, как всем хотелось бы", - отметил он.
Посол указал, что требуется дополнительное время и существенные финансовые вложения, чтобы вернуть к полноценной жизни огромный мегаполис, "насчитывавший до войны 12-14 миллионов жителей" - более четверти населения страны - и обеспечивавший "до 80% производственных мощностей республики".
С 15 апреля 2023 года в Судане
идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Суданский посол в России
Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур
и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.