Посол России в Судане рассказал о ситуации в Хартуме после освобождения

ДОХА, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Только отдельные ведомства правительства Судана, которое из-за войны переместилось на восток - в Порт-Судан, смогли открыть временные представительства в освобожденном от повстанцев из "Сил быстрого реагирования" почти восемь месяцев назад Хартуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.