В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Праздничный состав "поймали" в объективы на Московском центральном кольце ( МЦК ) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав.

РЖД сообщали, что сегодня же поезд можно будет увидеть с 11.40 до 18.00 часов на участке Мытищи Данилов Ярославского направления Московской железной дороги.

Девятого ноября, писала компания, готовность состава проверит у себя на родине, в Великом Устюге , главный зимний волшебник страны. Дед Мороз отправится на нем во Владивосток . Именно оттуда 19 ноября начнется путь сказочного состава.

Поезд в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину.

Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.