В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза - РИА Новости, 08.11.2025
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T07:23:00+03:00
2025-11-08T07:23:00+03:00
2025-11-08T12:51:00+03:00
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный состав "поймали" в объективы на Московском центральном кольце (МЦК
) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав.
РЖД
сообщали, что сегодня же поезд можно будет увидеть с 11.40 до 18.00 часов на участке Мытищи
– Данилов
Ярославского направления Московской железной дороги.
Девятого ноября, писала компания, готовность состава проверит у себя на родине, в Великом Устюге
, главный зимний волшебник страны. Дед Мороз
отправится на нем во Владивосток
. Именно оттуда 19 ноября начнется путь сказочного состава.
Поезд в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли
), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска
).