В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
07:23 08.11.2025 (обновлено: 12:51 08.11.2025)
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2025
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза на Московском центральном кольце. 8 ноября 2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие, которое стартует в этом сезоне из Владивостока, проехал по Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный состав "поймали" в объективы на Московском центральном кольце (МЦК) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав.
Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября
6 ноября, 19:22
6 ноября, 19:22
РЖД сообщали, что сегодня же поезд можно будет увидеть с 11.40 до 18.00 часов на участке МытищиДанилов Ярославского направления Московской железной дороги.
Девятого ноября, писала компания, готовность состава проверит у себя на родине, в Великом Устюге, главный зимний волшебник страны. Дед Мороз отправится на нем во Владивосток. Именно оттуда 19 ноября начнется путь сказочного состава.
Поезд в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска).
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
6 ноября, 08:01
6 ноября, 08:01
 
Москва
Мытищи
Данилов
Дед Мороз
Московское центральное кольцо (МЦК)
РЖД
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
