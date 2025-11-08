Рейтинг@Mail.ru
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
15:28 08.11.2025
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
Семиклассник, которого в октябре в Волосовском районе Ленинградской области сбил с питбайка водитель иномарки, умер в больнице, возбуждено уголовное дело
2025-11-08T15:28:00+03:00
2025-11-08T15:28:00+03:00
происшествия
россия
волосовский район
ленинградская область
hyundai creta
россия
волосовский район
ленинградская область
2025
Новости
ru-RU
происшествия, россия, волосовский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Волосовский район, Ленинградская область, Hyundai Creta
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер

Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Семиклассник, которого в октябре в Волосовском районе Ленинградской области сбил с питбайка водитель иномарки, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщало ведомство, 18 октября, около 03.40 мск на 11-м километре автодороги Кемполово – Губаницы – Выра – Тосно – Шапки водитель Hyundai Solaris столкнулся с 13-летним семиклассником на питбайке. В результате ДТП подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Утром 7 ноября в полицию поступила телефонограмма из детской больницы о том, что подросток скончался. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – ред.)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель задержан. За 2025 год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 32 раза.
