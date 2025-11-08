https://ria.ru/20251108/podrostok-2053666709.html
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер - РИА Новости, 08.11.2025
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
Семиклассник, которого в октябре в Волосовском районе Ленинградской области сбил с питбайка водитель иномарки, умер в больнице, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:28:00+03:00
происшествия
россия
волосовский район
ленинградская область
hyundai creta
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер в больнице