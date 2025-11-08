Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Посольство России в Италии выразило дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Абдразакову в связи с отменой его участия в постановке оперы "Дон Жуан" на сцене Филармонического театра Вероны.

В посольстве выразили уверенность, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с распространяемыми в СМИ и соцсетях безумными домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом "кремлевской пропаганды" и чуть ли не угрозой для Италии.