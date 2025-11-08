Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 08.11.2025 (обновлено: 15:30 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/podderzhka-2053600569.html
Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову
Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову - РИА Новости, 08.11.2025
Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову
Посольство России в Италии выразило дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T07:52:00+03:00
2025-11-08T15:30:00+03:00
в мире
италия
россия
верона
ильдар абдразаков
валерий гергиев
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927009694_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2240bb65d5a8b513fb8ab00cf2317af1.jpg
https://ria.ru/20241211/teatr-1988583806.html
италия
россия
верона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927009694_56:0:1123:800_1920x0_80_0_0_d0f0a59c8a13d3a2e55f5d918d0b51fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, верона, ильдар абдразаков, валерий гергиев, большой театр
В мире, Италия, Россия, Верона, Ильдар Абдразаков, Валерий Гергиев, Большой театр
Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову

Посольство России в Италии выразило дружескую поддержку певцу Абдразакову

© Фото : предоставлено пресс-службой РКА Певец Ильдар Абдразаков
Певец Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой РКА
Певец Ильдар Абдразаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Посольство России в Италии выразило дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Абдразакову в связи с отменой его участия в постановке оперы "Дон Жуан" на сцене Филармонического театра Вероны.
Ранее фонд Arena di Verona сообщал, что Абдразаков не примет участия в опере "Дон Жуан" в Вероне в январе.
"Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов, следствием которых, к сожалению, при попустительстве итальянских властей стала отмена его участия в постановке оперы "Дон Жуан" В. А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны", — говорится в Telegram-канале посольства.
В посольстве выразили уверенность, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с распространяемыми в СМИ и соцсетях безумными домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом "кремлевской пропаганды" и чуть ли не угрозой для Италии.
Ранее в Италии уже отменяли концерт российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в июле, без объяснения причин.
Оперный певец Ильдар Абдразаков на съемках финала телепроекта Ты - супер! 60+ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова
11 декабря 2024, 13:05
 
В миреИталияРоссияВеронаИльдар АбдразаковВалерий ГергиевБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала