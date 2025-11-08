Посольство России в Италии выразило поддержку Абдразакову

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Посольство России в Италии выразило дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Абдразакову в связи с отменой его участия в постановке оперы "Дон Жуан" на сцене Филармонического театра Вероны.
Ранее фонд Arena di Verona сообщал, что Абдразаков не примет участия в опере "Дон Жуан" в Вероне в январе.
"Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов, следствием которых, к сожалению, при попустительстве итальянских властей стала отмена его участия в постановке оперы "Дон Жуан" В. А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны", — говорится в Telegram-канале посольства.
В посольстве выразили уверенность, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с распространяемыми в СМИ и соцсетях безумными домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом "кремлевской пропаганды" и чуть ли не угрозой для Италии.
Ранее в Италии уже отменяли концерт российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в июле, без объяснения причин.
