Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/plennyj-2053626387.html
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные - РИА Новости, 08.11.2025
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные
Военнослужащий ВСУ Александр Пакель, взятый в плен в Харьковской области российскими бойцами группировки "Север", рассказал, как его пытались убить операторы... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:24:00+03:00
2025-11-08T11:24:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251107/vsu-2053341410.html
https://ria.ru/20250612/vsu-2022444473.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные

Пленный Пакель рассказал, как его спасли российские военные от украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Александр Пакель, взятый в плен в Харьковской области российскими бойцами группировки "Север", рассказал, как его пытались убить операторы украинских дронов и как ВС РФ спасли ему жизнь.
"Сам сдался. Наших пацанов – три или четыре человека, я не помню уже, взяли в плен. Они первые пошли на позиции, а нам сказали оставаться. За нами придут, чтобы пойти на другую позицию, и мы потом пойдём. Мы сразу без стрельбы сдались. На нас все кидали, на нас даже "Баба Яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) скидывала – сами на своих же - кидали бомбы на нас. На рацию никто не отвечал", - сказал Пакель в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
Украинский военнопленный: Боевики ВСУ получают инструкции чуть ли не убивать мирных жителей - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями
7 ноября, 08:15
Он уточнил, что ВСУ начали бомбить их через 40 минут после того, как группа приняла решение сдаться.
"Русские спасли нас. Хорошо отнеслись в плену... не били, все хорошо. Кушать давали, пить давали... Сказали, что все будет нормально, что пойдем домой, все будет хорошо. Слава Богу, что живы и здоровы", - добавил пленный.
Как рассказал Пакель, его призвали служить, несмотря на то, что он страдает от грыжи, год лечился от туберкулёза, а также отсидел за кражу. На позициях командование поставило ему с сослуживцами задачу окопаться, но дальнейших указаний не дало.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Украинский боевик рассказал, как попал в плен
12 июня, 10:36
 
Харьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала