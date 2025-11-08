Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Александр Пакель, взятый в плен в Харьковской области российскими бойцами группировки "Север", рассказал, как его пытались убить операторы украинских дронов и как ВС РФ спасли ему жизнь.

"Сам сдался. Наших пацанов – три или четыре человека, я не помню уже, взяли в плен. Они первые пошли на позиции, а нам сказали оставаться. За нами придут, чтобы пойти на другую позицию, и мы потом пойдём. Мы сразу без стрельбы сдались. На нас все кидали, на нас даже "Баба Яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) скидывала – сами на своих же - кидали бомбы на нас. На рацию никто не отвечал", - сказал Пакель в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.

Он уточнил, что ВСУ начали бомбить их через 40 минут после того, как группа приняла решение сдаться.

"Русские спасли нас. Хорошо отнеслись в плену... не били, все хорошо. Кушать давали, пить давали... Сказали, что все будет нормально, что пойдем домой, все будет хорошо. Слава Богу, что живы и здоровы", - добавил пленный.