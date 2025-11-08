https://ria.ru/20251108/plennyj-2053626387.html
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные - РИА Новости, 08.11.2025
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные
Военнослужащий ВСУ Александр Пакель, взятый в плен в Харьковской области российскими бойцами группировки "Север", рассказал, как его пытались убить операторы... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:24:00+03:00
2025-11-08T11:24:00+03:00
2025-11-08T11:24:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Пленный украинец рассказал, как его спасли российские военные
Пленный Пакель рассказал, как его спасли российские военные от украинских дронов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Александр Пакель, взятый в плен в Харьковской области российскими бойцами группировки "Север", рассказал, как его пытались убить операторы украинских дронов и как ВС РФ спасли ему жизнь.
"Сам сдался. Наших пацанов – три или четыре человека, я не помню уже, взяли в плен. Они первые пошли на позиции, а нам сказали оставаться. За нами придут, чтобы пойти на другую позицию, и мы потом пойдём. Мы сразу без стрельбы сдались. На нас все кидали, на нас даже "Баба Яга" (тяжелый дрон ВСУ
- ред.) скидывала – сами на своих же - кидали бомбы на нас. На рацию никто не отвечал", - сказал Пакель в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
Он уточнил, что ВСУ начали бомбить их через 40 минут после того, как группа приняла решение сдаться.
"Русские спасли нас. Хорошо отнеслись в плену... не били, все хорошо. Кушать давали, пить давали... Сказали, что все будет нормально, что пойдем домой, все будет хорошо. Слава Богу, что живы и здоровы", - добавил пленный.
Как рассказал Пакель, его призвали служить, несмотря на то, что он страдает от грыжи, год лечился от туберкулёза, а также отсидел за кражу. На позициях командование поставило ему с сослуживцами задачу окопаться, но дальнейших указаний не дало.