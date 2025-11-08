https://ria.ru/20251108/plavanie-2053698703.html
Колесников выиграл стометровку на спине на чемпионате России
Призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл финальный заплыв на 100 метров на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
