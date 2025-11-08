Рейтинг@Mail.ru
Колесников выиграл стометровку на спине на чемпионате России
18:52 08.11.2025 (обновлено: 19:12 08.11.2025)
Колесников выиграл стометровку на спине на чемпионате России
Колесников выиграл стометровку на спине на чемпионате России
Призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл финальный заплыв на 100 метров на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, плавание, россия, казань, климент колесников
Спорт, Плавание, Россия, Казань, Климент Колесников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл финальный заплыв на 100 метров на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Колесников показал результат 49,02 секунды. Второе место в заплыве занял Павел Самусенко (49,66 секунды), третьим стал Мирон Лифинцев (49,93).
У женщин в аналогичной дисциплине тройку призеров составили Алина Гайфутдинова (57,26), Анастасия Дуплинская (57,78) и Арина Хетева (58,11).
