https://ria.ru/20251108/piastri-2053688900.html
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии,... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-08T17:33:00+03:00
2025-11-08T17:33:00+03:00
2025-11-16T21:19:00+03:00
формула-1
авто
бразилия
сан-паулу (город)
оскар пиастри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892420556_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c44c0fef750e0b55e87063708200af0f.jpg
/20250921/sport-2043336946.html
бразилия
сан-паулу (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892420556_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_93ef35faae40348e491cdcc67601da0d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, бразилия, сан-паулу (город), оскар пиастри
Формула-1, Авто, Бразилия, Сан-Паулу (город), Оскар Пиастри
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
Пилот "Макларена" Пиастри въехал в стену во время спринта Гран-при Бразилии Ф-1
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины - под управлением немца Нико Хюлькенберга из "Кик Заубер" и аргентинца Франко Колапинто из "Альпин". Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг продолжит гонку.
Пиастри располагается на втором месте в личном зачете пилотов "Формулы-1", отставая на одно очко от лидирующего в таблице его партнера по команде британца Ландо Норриса.