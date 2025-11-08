Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".

Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины - под управлением немца Нико Хюлькенберга из "Кик Заубер" и аргентинца Франко Колапинто из "Альпин". Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг продолжит гонку.