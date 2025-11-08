Рейтинг@Mail.ru
Венгерская MVM ведет переговоры с компанией США о договоре по закупке СПГ
00:40 08.11.2025
Венгерская MVM ведет переговоры с компанией США о договоре по закупке СПГ
Венгерская MVM ведет переговоры с американской компанией о договоре по закупке 2 миллиардов кубометров СПГ за 5 лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
экономика, венгрия, петер сийярто, виктор орбан
Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Венгерская MVM ведет переговоры с компанией США о договоре по закупке СПГ

Сийярто: MVM ведет переговоры с компанией из США о договоре по закупке СПГ

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Венгерская MVM ведет переговоры с американской компанией о договоре по закупке 2 миллиардов кубометров СПГ за 5 лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"MVM ведет переговоры с одной американской компанией... чтобы заключить договор на пять лет о поставке всего примерно двух миллиардов кубометров СПГ. Это всего, то есть в год 400 миллионов кубометров", - заявил он на пресс-конференции, трансляция велась на Youtube-канале венгерского премьера Виктора Орбана.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Венгрия намерена поддержать создание до десяти ММР
ЭкономикаВенгрияПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
