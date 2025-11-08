https://ria.ru/20251108/peregovory-2053582031.html
Венгерская MVM ведет переговоры с компанией США о договоре по закупке СПГ
Венгерская MVM ведет переговоры с американской компанией о договоре по закупке 2 миллиардов кубометров СПГ за 5 лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 08.11.2025
