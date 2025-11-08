https://ria.ru/20251108/penza-2053602059.html
В аэропорту Пензы сняли ограничения
В аэропорту Пензы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.11.2025
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пенза
Аэропорт Пензы вернулся к штатной работе после снятия ограничений