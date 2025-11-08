Пелагея назвала Юрия Николаева человеком-легендой

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ певица Пелагея, говоря о народном артисте РФ, телеведущем Юрии Николаеве отметила, что он, как никто другой, умел видеть в людях настоящий талант.

Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Николаева похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве

"Когда-то в 1996 году дядя Юра, Юрий Александрович поверил в меня, и это было очень важно для меня. Я абсолютно точно знаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе, если бы не он. И вообще это важно, когда в тебя верят, когда в тебе видят настоящий талант. И Юрий Александрович это умел, как никто", - сказала Пелагея в ходе церемонии прощания.

Она отметила, что в тот момент это стало для неё большим уроком справедливости и честности.

"Человек-легенда, эпоха, это все про него. Но самое главное, он был с таким огромным сердцем. Я вас очень люблю. Всегда буду благодарна", - добавила Пелагея.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС . Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".