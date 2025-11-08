https://ria.ru/20251108/pelageja-2053675164.html
Пелагея назвала Юрия Николаева человеком-легендой
Пелагея назвала Юрия Николаева человеком-легендой - РИА Новости, 08.11.2025
Пелагея назвала Юрия Николаева человеком-легендой
Заслуженная артистка РФ певица Пелагея, говоря о народном артисте РФ, телеведущем Юрии Николаеве отметила, что он, как никто другой, умел видеть в людях... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:16:00+03:00
2025-11-08T16:16:00+03:00
2025-11-08T16:16:00+03:00
культура
россия
москва
кишинев
юрий николаев
пелагея
гитис
академия российского телевидения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052840030_0:188:1956:1288_1920x0_80_0_0_2cff9536aeec39c699c4c0a433f73f45.jpg
https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053658926.html
https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053640765.html
россия
москва
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052840030_0:159:1956:1626_1920x0_80_0_0_0c64715437e555f94e21ebeb8786816f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кишинев, юрий николаев, пелагея, гитис, академия российского телевидения
Культура, Россия, Москва, Кишинев, Юрий Николаев, Пелагея, ГИТИС, Академия российского телевидения
Пелагея назвала Юрия Николаева человеком-легендой
Пелагея: Юрий Николаев умел видеть в людях настоящий талант
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ певица Пелагея, говоря о народном артисте РФ, телеведущем Юрии Николаеве отметила, что он, как никто другой, умел видеть в людях настоящий талант.
Николаев
умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак
в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Николаева похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве
.
"Когда-то в 1996 году дядя Юра, Юрий Александрович поверил в меня, и это было очень важно для меня. Я абсолютно точно знаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе, если бы не он. И вообще это важно, когда в тебя верят, когда в тебе видят настоящий талант. И Юрий Александрович это умел, как никто", - сказала Пелагея
в ходе церемонии прощания.
Она отметила, что в тот момент это стало для неё большим уроком справедливости и честности.
"Человек-легенда, эпоха, это все про него. Но самое главное, он был с таким огромным сердцем. Я вас очень люблю. Всегда буду благодарна", - добавила Пелагея.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения
. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России
.