В России уже появляются будущие Овечкины, заявил Ротенберг
Хоккей
 
10:36 08.11.2025
В России уже появляются будущие Овечкины, заявил Ротенберг
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что благодаря развитию... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, россия, самара, роман ротенберг, федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Спорт, Россия, Самара, Роман Ротенберг, Федерация хоккея России (ФХР)
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что благодаря развитию детско-юношеского хоккея в стране появляются будущие Александры Овечкины.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходил в Самаре с 5 по 7 ноября.
"Уже появляются, - ответил Ротенберг на вопрос, могут ли в России благодаря системе развития детско-юношеского хоккея вырасти будущие хоккейные звезды, наподобие Александра Овечкина. - Если вы посмотрите на сборную России до 18 лет, там играют очень сильные игроки, у них очень высокий уровень. Возможно, эти ребята станут новыми звездами, Капризовыми, Овечкиными, Малкиными".
"Уровень детского хоккея в стране растет. Мы прогрессируем ежедневно. Конечно, есть над чем работать, в первую очередь, это строительство инфраструктуры, потому что хоккей - это высокие технологии. Сейчас активно этим занимаемся. Катки обязательно должны быть в шаговой доступности от школ, чтобы ребенок мог и учиться, и заниматься спортом. Для этого привлекаем инвесторов, есть поддержка государства в плане организации механизмов. Дальше мы развиваем наши методики, обучаем тренеров, и наши дети прогрессируют", - добавил он.
Ротенберг заявил, что дети обязаны сдавать спортивный диктант.
"Шаг за шагом внедряется программа "Красная машина", национальная программа развития хоккея, утвержденная в министерстве спорта. Есть школа "Красная машина Юниор", которая полностью управляется нами. В школе самые современные подходы, дети играют на самой современной инфраструктуре. Шаг за шагом мы своими руками все развиваем. К нам присоединяются все больше и больше родителей, детей. Также мы обсуждаем важность этики, культуры. Сейчас мы сделаем так, что наши дети в рамках программы "Красная машина" будут сдавать спортивный диктант", - заключил собеседник агентства.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Овечкину аплодировали стоя! Но его "Вашингтон" проиграл Малкину
7 ноября, 07:00
 
ХоккейСпортРоссияСамараРоман РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)
 
