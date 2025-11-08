В России уже появляются будущие Овечкины, заявил Ротенберг

САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что благодаря развитию детско-юношеского хоккея в стране появляются будущие Александры Овечкины.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходил в Самаре с 5 по 7 ноября.
"Уже появляются, - ответил Ротенберг на вопрос, могут ли в России благодаря системе развития детско-юношеского хоккея вырасти будущие хоккейные звезды, наподобие Александра Овечкина. - Если вы посмотрите на сборную России до 18 лет, там играют очень сильные игроки, у них очень высокий уровень. Возможно, эти ребята станут новыми звездами, Капризовыми, Овечкиными, Малкиными".
"Уровень детского хоккея в стране растет. Мы прогрессируем ежедневно. Конечно, есть над чем работать, в первую очередь, это строительство инфраструктуры, потому что хоккей - это высокие технологии. Сейчас активно этим занимаемся. Катки обязательно должны быть в шаговой доступности от школ, чтобы ребенок мог и учиться, и заниматься спортом. Для этого привлекаем инвесторов, есть поддержка государства в плане организации механизмов. Дальше мы развиваем наши методики, обучаем тренеров, и наши дети прогрессируют", - добавил он.
Ротенберг заявил, что дети обязаны сдавать спортивный диктант.
"Шаг за шагом внедряется программа "Красная машина", национальная программа развития хоккея, утвержденная в министерстве спорта. Есть школа "Красная машина Юниор", которая полностью управляется нами. В школе самые современные подходы, дети играют на самой современной инфраструктуре. Шаг за шагом мы своими руками все развиваем. К нам присоединяются все больше и больше родителей, детей. Также мы обсуждаем важность этики, культуры. Сейчас мы сделаем так, что наши дети в рамках программы "Красная машина" будут сдавать спортивный диктант", - заключил собеседник агентства.