В России уже появляются будущие Овечкины, заявил Ротенберг

"Уровень детского хоккея в стране растет. Мы прогрессируем ежедневно. Конечно, есть над чем работать, в первую очередь, это строительство инфраструктуры, потому что хоккей - это высокие технологии. Сейчас активно этим занимаемся. Катки обязательно должны быть в шаговой доступности от школ, чтобы ребенок мог и учиться, и заниматься спортом. Для этого привлекаем инвесторов, есть поддержка государства в плане организации механизмов. Дальше мы развиваем наши методики, обучаем тренеров, и наши дети прогрессируют", - добавил он.