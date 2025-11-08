Овчинский: около 860 семей переехали по реновации в районе Метрогородок

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Примерно 860 семей из 13 старых домов в районе Метрогородок на востоке Москвы переехали по программе реновации в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Программа реновации предусматривает расселение в Метрогородке 75 старых домов. Освободившиеся здания снесут, а на их месте город возведет для москвичей современные жилые комплексы и необходимую социальную инфраструктуру.

"В 2023 году под заселение была передана новостройка по адресу Открытое шоссе, 30, жилая площадь которой превышает 54 тысячи квадратных метров. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов. На сегодня все они полностью расселены, а горожане отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Ранее глава столицы Сергей Собянин проинформировал, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажками старого жилфонда.