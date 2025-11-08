Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: около 860 семей переехали по реновации в районе Метрогородок - РИА Новости, 08.11.2025
10:10 08.11.2025
Овчинский: около 860 семей переехали по реновации в районе Метрогородок
Овчинский: около 860 семей переехали по реновации в районе Метрогородок - РИА Новости, 08.11.2025
Овчинский: около 860 семей переехали по реновации в районе Метрогородок
Примерно 860 семей из 13 старых домов в районе Метрогородок на востоке Москвы переехали по программе реновации в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой,... РИА Новости, 08.11.2025
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: около 860 семей переехали по реновации в районе Метрогородок

Овчинский: 13 старых домов расселили по реновации в районе Метрогородок

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Примерно 860 семей из 13 старых домов в районе Метрогородок на востоке Москвы переехали по программе реновации в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Программа реновации предусматривает расселение в Метрогородке 75 старых домов. Освободившиеся здания снесут, а на их месте город возведет для москвичей современные жилые комплексы и необходимую социальную инфраструктуру.
"В 2023 году под заселение была передана новостройка по адресу Открытое шоссе, 30, жилая площадь которой превышает 54 тысячи квадратных метров. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов. На сегодня все они полностью расселены, а горожане отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Ранее глава столицы Сергей Собянин проинформировал, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажками старого жилфонда.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
