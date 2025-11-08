https://ria.ru/20251108/orenburg-2053603804.html
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.11.2025
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:32:00+03:00
оренбург
оренбургская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
оренбург
оренбургская область
Новости
оренбург, оренбургская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Оренбург, Оренбургская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
