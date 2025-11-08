Невероятная операция доктора Рогозова в краю вечной мерзлоты

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В апреле 1961 года молодой советский врач прославился на весь мир благодаря уникальной операции, проведенной в суровых полярных условиях. И врачом, и пациентом оказался один и тот же человек — хирург Леонид Рогозов.

Привез с собой двухпудовую гирю

Будущий герой-полярник вырос в Забайкалье в самой простой рабочей семье шофера и доярки. Отец Леонида погиб на фронте, парень после семи классов вынужден был бросить школу и пойти учиться на горного мастера, хотя после он вернулся, чтобы завершить школьное образование.

После службы в армии, в 1953 году, Рогозов поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт. Он хорошо учился, получил диплом врача и сразу же поступил в ординатуру.

Узнав о наборе врачей-добровольцев для работы на научной станции в Антарктиде, прошел конкурсный отбор и был включен в состав 6-й Антарктической экспедиции. Тогда он принял участие в открытии новой советской антарктической станции — "Новолазаревская".

Там с Рогозовым месяцы спустя познакомился писатель Юрий Гаврилов, описавший Леонида как "широкоплечего коренастого молодого человека". Писателя поразило, что доктор привез из Ленинграда в Антарктиду двухпудовую гирю. Рогозов объяснил, что ежедневно занимается с ней.

Простой диагноз мог стать приговором

На четвертом месяце зимовки доктор почувствовал у себя тревожные симптомы: слабость, тошноту, повышенную температуру тела и боли в правой нижней части живота.

"Поскольку он был хирургом, ему не составило труда диагностировать у себя приступ аппендицита", — рассказывал младший сын Рогозова Владислав.

© iStock.com / IPGGutenbergUKLtd Врач осматривает пациента с подозрением на аппендицит © iStock.com / IPGGutenbergUKLtd Врач осматривает пациента с подозрением на аппендицит

Леонид не раз проделывал эту операцию, которая в хирургическом мире давно уже стала обыденностью. Но что делать, когда находишься вдали от цивилизации посреди полярной пустыни? Не найдя иных вариантов, врач принял непростое решение.

"Только немедленная операция могла спасти жизнь. Оставалась единственная возможность — попытаться оперировать себя самому", — позже опишет ситуацию Рогозов.

Врач объявил о своем решении всем членам экспедиции и разработал план операции. Ассистентами пришлось выступить обычным полярникам — помогать Леониду Рогозову вызвались метеоролог Александр Артемьев и механик-водитель Зиновий Теплинский.

Позже врач вспоминал , что его "бедные ассистенты стояли в белых халатах и сами были белее белого".

"Сердце замерло и заметно сбавило ход"

Рогозов начал операцию в лежачем положении и с небольшим наклоном на левый бок. После обезболивающего укола он сделал разрез скальпелем.

Работал Леонид без перчаток, иногда просто на ощупь, иногда — глядя в зеркало. Обнаружив воспаленный аппендикс, Рогозов удалил его и ввел антибиотик.

Через полчаса после начала операции он почувствовал сильное головокружение и слабость. После каждого действия врач вынужден был делать 20-секундные паузы, чтобы передохнуть.

"На самой тяжелой стадии удаления аппендикса я пал духом: мое сердце замерло и заметно сбавило ход, а руки стали как резина. Что ж, подумал я, это кончится плохо. А ведь все, что оставалось, — это, собственно, удалить аппендикс! Но затем я осознал, что, вообще-то, я уже спасен!" — писал Леонид Рогозов.

Через неделю после чудесного спасения он сам снял швы.

Кстати, врач рассказал писателю Гаврилову, что справиться ему помогли занятия с гирей: "Если бы я был послабее, не знаю, смог ли бы я тогда закончить операцию".

© Pixabay / Alexandra_Koch Гиря © Pixabay / Alexandra_Koch Гиря

"Гагарин хирургии"

Вскоре новость о необычной операции разлетелась по многим странам, сделав хирурга невероятно популярным. Сказалось и повышенное внимание к полярникам в то время — отправиться в экспедицию в Антарктиду практически равнялось полету в космос.

Рогозова чествовали как героя, выделили ему квартиру в Ленинграде и предложили поехать на Южный полюс, но он отказался, объяснив свое решение опасением потерять квалификацию. Экспедиция в Антарктиду, сделавшая Рогозова знаменитым, осталась для него единственной.