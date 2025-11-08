https://ria.ru/20251108/opasnost-2053713546.html
На Кубани объявили беспилотную опасность
На Кубани объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.11.2025
На Кубани объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщило МЧС России. РИА Новости, 08.11.2025
На Кубани объявили беспилотную опасность
На территории Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотников