В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
