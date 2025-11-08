Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 08.11.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 08.11.2025
© РИА Новости / Саид Гуциев | Перейти в медиабанкВид на Махачкалу
Вид на Махачкалу - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Саид Гуциев
Перейти в медиабанк
Вид на Махачкалу. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС по республике.
"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06.00 (совпадает с мск). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении.
Вид на гору Столовая во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
06:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
