В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM - РИА Новости, 08.11.2025
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM
Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:43:00+03:00
2025-11-08T08:43:00+03:00
2025-11-08T08:43:00+03:00
турция
китай
россия
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM
OneTwoTrip: eSIM особенно популярны у российских туристов в Турции и Китае
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Почти всем путешественникам, или 93%, важно сразу по прилете получить доступ к интернету. Для этого чуть больше половины опрошенных, или 54%, покупают SIM-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM", - отмечается в сообщении сервиса.
Оставшиеся 46% опрошенных подключаются к местному Wi-Fi или используют роуминг.
При этом, по данным OneTwoTrip, в топ-5 стран, для которых клиенты сервиса оформляют eSIM, входят Турция
(16,3% заказов), Китай
(13,2%), ОАЭ
(11,6%), Таиланд
(6,5%) и Япония
(6,3%).
Как правило, путешественники выбирают пакет на 1 гигабайт интернет-трафика (почти четверть заказов), безлимитный тариф (15,4%) или на 2 гигабайта (15,3%), добавили в компании.