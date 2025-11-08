Рейтинг@Mail.ru
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:43 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/onetwotrip-2053604631.html
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM - РИА Новости, 08.11.2025
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM
Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:43:00+03:00
2025-11-08T08:43:00+03:00
туризм
турция
китай
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938137809_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_a7cf3b13c5b1791567884e36d64aa18e.jpg
https://ria.ru/20251107/internet-2053372045.html
турция
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938137809_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_a160a8928f076c784e08e4c013d17dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, китай, россия, новости - туризм
Туризм, Турция, Китай, Россия, Новости - Туризм
В OneTwoTrip рассказали, в каких странах россияне чаще всего оформляют eSIM

OneTwoTrip: eSIM особенно популярны у российских туристов в Турции и Китае

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСим-карта оператора сотовой связи
Сим-карта оператора сотовой связи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сим-карта оператора сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
«
"Почти всем путешественникам, или 93%, важно сразу по прилете получить доступ к интернету. Для этого чуть больше половины опрошенных, или 54%, покупают SIM-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM", - отмечается в сообщении сервиса.
Оставшиеся 46% опрошенных подключаются к местному Wi-Fi или используют роуминг.
При этом, по данным OneTwoTrip, в топ-5 стран, для которых клиенты сервиса оформляют eSIM, входят Турция (16,3% заказов), Китай (13,2%), ОАЭ (11,6%), Таиланд (6,5%) и Япония (6,3%).
Как правило, путешественники выбирают пакет на 1 гигабайт интернет-трафика (почти четверть заказов), безлимитный тариф (15,4%) или на 2 гигабайта (15,3%), добавили в компании.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: для российских сим-карт могут ввести "период охлаждения"
7 ноября, 11:13
 
ТуризмТурцияКитайРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала