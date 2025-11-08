Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

При этом поступили сведения о гибели одного мирного жителя, добавляет ведомство.