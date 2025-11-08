Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:53 08.11.2025 (обновлено: 15:53 11.11.2025)
В Москве обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки
В Москве обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление архитектурного ансамбля поздней советской застройки на западе столицы, сообщается на... РИА Новости, 11.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки

В ЗАО Москвы обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление архитектурного ансамбля поздней советской застройки на западе столицы, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление единого архитектурного ансамбля поздней советской застройки на улице Академика Анохина в районе Тропарево‑Никулино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16-этажные дома были построены в 1982 году по проекту модифицированной типовой серии. Здания отличаются сложной v‑образной формой и состоят из двух примыкающих друг к другу корпусов.
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Речной вокзал"
8 ноября, 12:35
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Речной вокзал"
Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
