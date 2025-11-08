https://ria.ru/20251108/obnovlenie-2054231190.html
В Москве обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки
2025-11-08T15:53:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
2025
В ЗАО Москвы обновили архитектурный ансамбль позднесоветской застройки
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление архитектурного ансамбля поздней советской застройки на западе столицы, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление единого архитектурного ансамбля поздней советской застройки на улице Академика Анохина в районе Тропарево‑Никулино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16-этажные дома были построены в 1982 году по проекту модифицированной типовой серии. Здания отличаются сложной v‑образной формой и состоят из двух примыкающих друг к другу корпусов.