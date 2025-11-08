Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека - РИА Новости, 08.11.2025
12:45 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/oblast-2053639684.html
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека - РИА Новости, 08.11.2025
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека
Одного из четырех пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской спасли из-под завалов, сообщила пресс-служба ГУ РИА Новости, 08.11.2025
происшествия, россия, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека

Под Тулой спасли из-под завалов пострадавшего при взрыве газа в жилом доме

© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Одного из четырех пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской спасли из-под завалов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, все они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировали десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело
«
"Спасатели произвели деблокировку и спасение из-под завалов 1 человека. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 90 человек личного состава и 25 единиц техники от МЧС России. Они продолжают аварийно-спасательные поисковые работы, а также разбирают завалы.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
При взрыве в Тульской области пострадали два сотрудника газовой службы
ПроисшествияРоссияДмитрий МиляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
