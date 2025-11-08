https://ria.ru/20251108/oblast-2053639684.html
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека - РИА Новости, 08.11.2025
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека
Одного из четырех пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской спасли из-под завалов, сообщила пресс-служба ГУ РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:45:00+03:00
2025-11-08T12:45:00+03:00
2025-11-08T12:45:00+03:00
происшествия
россия
дмитрий миляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053677540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47acb69533e37136a8b2791af8e7e8bf.jpg
https://ria.ru/20251108/vzryv-2053631079.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053677540_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dedcbc088be448a1584e5e6fb8319d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дмитрий Миляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области из-под завалов после взрыва газа спасли человека
Под Тулой спасли из-под завалов пострадавшего при взрыве газа в жилом доме