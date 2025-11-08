Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2025
14:38 08.11.2025
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2025
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 08.11.2025
2025
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Черниговской области взрывом поврежден объект критической инфраструктуры

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры.
В своем Telegram-канале он сообщил, что речь идет "об объекте критической инфраструктуры в Прилуцком районе". Чиновник отметил, после взрыва возник пожар на объекте, который был локализован.
