В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 08.11.2025
