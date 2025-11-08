Новолуние в ноябре 2025: какого числа будет и сколько продлится фаза Луны

Новолуние в ноябре 2025 года наступит 20 числа, затем начнется фаза растущей Луны. Когда и где наблюдать небесное явление, что оно означает с точки зрения астрономии и астрологии, как влияет на людей, советы экспертов, чем можно заниматься, а чего лучше не делать — в материале РИА Новости.
Новолуние в ноябре
С астрономической точки зрения новолуние — это одна из восьми основных фаз Луны. Оно наступает, когда спутник нашей планеты находится на одной линии между Солнцем и Землей. В это время Луна обращена к Земле своей неосвещенной стороной и поэтому практически невидима для наблюдателя.
С астрологической точки зрения новолуние — это время, когда Солнце и Луна соединяются в одном из двенадцати знаков зодиака, активируя соответствующие ему характеристики.
Какого числа будет
Как правило, новолуние происходит раз в месяц, поскольку деление года как раз связано с лунными циклами (каждый из них длится примерно 29,5 дня). Правда, в исключительных случаях новолуние может случаться и дважды в месяц.
В ноябре 2025 года новолуние наступит 20 ноября в 09:47 мск. После этого начнется фаза растущей луны, которая продлится до 5 декабря и завершится полнолунием — фазой Луны, при которой она будет находиться напротив Солнца, и диск будет полностью освещен.
© ИнфографикаФазы Луны в ноябре 2025 года
© Инфографика
Фазы Луны в ноябре 2025 года
Где наблюдать
20 ноября 2025 года Луна будет проходить из созвездия Скорпиона в созвездие Стрельца. При этом она практически не видна из-за своего расположения между Землей и Солнцем.
"Глазом новолуние не видно ни в России, ни в какой-либо другой точке мира. Это фаза “темной Луны”. Исключение бывает только тогда, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в этот раз затмения нет. Так что астрономически наблюдать новолуние невозможно, оно переживается как энергетический момент, а не визуальное явление", — рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян.
В астрономическом смысле событие не зависит от географического положения наблюдателя и от факта пересечения Луной линии горизонта, оно происходит одновременно для всей Земли.
По утверждению астрологов, переход Луны из созвездия Скорпиона в созвездие Стрельца усилит мнительность и интуитивные способности многих людей.
Что можно и нельзя делать в новолуние
Традиционно эксперты-астрологи дают различные рекомендации на счет того, что можно и что нельзя делать в новолуние. При этом следует помнить, что астрологические рекомендации не имеют прямого научного обоснования.
Что можно делать:
- подводить итоги, наводить порядок;
- приобретать новые привычки, связанные со здоровьем, режимом дня, питанием;
- заниматься планированием, ставить цели на ближайшее время;
- практиковать очищение пространства, например, проводить генеральную уборку, сортировку документов;
- заниматься интуитивными практиками, медитациями, работать со снами.
Что нельзя делать:
- включать излишний контроль и зацикливаться на мелочах;
- грезить иллюзиями и фантазиями без опоры на реальность;
- принимать резкие решения и вступать в конфликты;
- перегружать организм (рекомендуется следить за сном и питанием).
Мнение эксперта
Как рассказала РИА Новости астролог Анна Кляйн, часто в новолуние у человека снижается уровень жизненной энергии, ему хочется хочется спать больше обычного.
"Позвольте себе чуть дольше спать, если есть возможность. Поддерживайте режим сна (ложиться и вставать в одно и то же время). Новолуние — благоприятное время для внутреннего отдыха: йога, медитация, плавание, прогулки на природе. Начните легкое очищение своего организма: употребляйте больше растительной пищи, свежих соков, зелени. Также возможно проведение детоксов и чисток за два дня до и после новолуния", — пояснила Кляйн.