Новолуние в ноябре 2025: какого числа будет и сколько продлится фаза Луны

Новолуние в ноябре 2025 года наступит 20 числа, затем начнется фаза растущей Луны. Когда и где наблюдать небесное явление, что оно означает с точки зрения астрономии и астрологии, как влияет на людей, советы экспертов, чем можно заниматься, а чего лучше не делать — в материале РИА Новости.

Новолуние в ноябре

С астрономической точки зрения новолуние — это одна из восьми основных фаз Луны. Оно наступает, когда спутник нашей планеты находится на одной линии между Солнцем и Землей. В это время Луна обращена к Земле своей неосвещенной стороной и поэтому практически невидима для наблюдателя.

С астрологической точки зрения новолуние — это время, когда Солнце и Луна соединяются в одном из двенадцати знаков зодиака, активируя соответствующие ему характеристики.

Какого числа будет

Как правило, новолуние происходит раз в месяц, поскольку деление года как раз связано с лунными циклами (каждый из них длится примерно 29,5 дня). Правда, в исключительных случаях новолуние может случаться и дважды в месяц.

В ноябре 2025 года новолуние наступит 20 ноября в 09:47 мск. После этого начнется фаза растущей луны, которая продлится до 5 декабря и завершится полнолунием — фазой Луны, при которой она будет находиться напротив Солнца, и диск будет полностью освещен.

© Инфографика Фазы Луны в ноябре 2025 года © Инфографика Фазы Луны в ноябре 2025 года

Где наблюдать

20 ноября 2025 года Луна будет проходить из созвездия Скорпиона в созвездие Стрельца. При этом она практически не видна из-за своего расположения между Землей и Солнцем.

"Глазом новолуние не видно ни в России, ни в какой-либо другой точке мира. Это фаза “темной Луны”. Исключение бывает только тогда, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в этот раз затмения нет. Так что астрономически наблюдать новолуние невозможно, оно переживается как энергетический момент, а не визуальное явление", — рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян.

В астрономическом смысле событие не зависит от географического положения наблюдателя и от факта пересечения Луной линии горизонта, оно происходит одновременно для всей Земли.

По утверждению астрологов, переход Луны из созвездия Скорпиона в созвездие Стрельца усилит мнительность и интуитивные способности многих людей.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Традиционно эксперты-астрологи дают различные рекомендации на счет того, что можно и что нельзя делать в новолуние. При этом следует помнить, что астрологические рекомендации не имеют прямого научного обоснования.

Что можно делать:

подводить итоги, наводить порядок;

приобретать новые привычки, связанные со здоровьем, режимом дня, питанием;

заниматься планированием, ставить цели на ближайшее время;

практиковать очищение пространства, например, проводить генеральную уборку, сортировку документов;

заниматься интуитивными практиками, медитациями, работать со снами.

Что нельзя делать:

включать излишний контроль и зацикливаться на мелочах;

грезить иллюзиями и фантазиями без опоры на реальность;

принимать резкие решения и вступать в конфликты;

перегружать организм (рекомендуется следить за сном и питанием).

Мнение эксперта

Как рассказала РИА Новости астролог Анна Кляйн, часто в новолуние у человека снижается уровень жизненной энергии, ему хочется хочется спать больше обычного.