"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
17:59 08.11.2025 (обновлено: 19:49 08.11.2025)
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
Украинский полк "Азов"* обучает норвежскую армию и ополчение использованию БПЛА, предположил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. РИА Новости, 08.11.2025
в мире
норвегия
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
норвегия
россия
украина
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*

Steigan: норвежскую армию заподозрили в связях с украинским "Азовом"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинский полк "Азов"* обучает норвежскую армию и ополчение использованию БПЛА, предположил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"В последние месяцы норвежские военные обучались использованию беспилотников у украинских военных экспертов. Официальные источники говорят лишь о неких "украинских инструкторах", не упоминая подразделения. В то же время ряд обстоятельств указывает на то, что вероятный кандидат — 12-я бригада специального назначения "Азов"* с ее специализированным батальоном беспилотников", — говорится в публикации.
По словам обозревателя, Норвегия относится к этому вопросу предельно серьезно, поскольку, если связь Осло с украинским полком подтвердится, "от этого так просто не отмахнешься".
"Если окажется, что норвежскую армию и ополчение действительно тренируют нацистские эксперты из "Азова"*, — это будет просто невероятный скандал. Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты", — отмечается в материале.
В январе этого года пленный украинский военный Евгений Аксенов сообщил РИА Новости о том, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*. Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины сформировалась на основе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины.
"Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Заголовок открываемого материала