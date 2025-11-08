https://ria.ru/20251108/norvegiya-2053692651.html
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"* - РИА Новости, 08.11.2025
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
Украинский полк "Азов"* обучает норвежскую армию и ополчение использованию БПЛА, предположил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:59:00+03:00
2025-11-08T17:59:00+03:00
2025-11-08T19:49:00+03:00
в мире
норвегия
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a6b86c1f3ea09e3e66188fbd5c1e8d.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052441573.html
https://ria.ru/20251030/pushkin-2051895398.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051986676.html
норвегия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e614f81bcc930747efa5a74297f9b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Норвегия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
Steigan: норвежскую армию заподозрили в связях с украинским "Азовом"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Украинский полк "Азов"* обучает норвежскую армию и ополчение использованию БПЛА, предположил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan
.
"В последние месяцы норвежские военные обучались использованию беспилотников у украинских военных экспертов. Официальные источники говорят лишь о неких "украинских инструкторах", не упоминая подразделения. В то же время ряд обстоятельств указывает на то, что вероятный кандидат — 12-я бригада специального назначения "Азов"* с ее специализированным батальоном беспилотников", — говорится в публикации.
По словам обозревателя, Норвегия
относится к этому вопросу предельно серьезно, поскольку, если связь Осло
с украинским полком подтвердится, "от этого так просто не отмахнешься".
"Если окажется, что норвежскую армию и ополчение действительно тренируют нацистские эксперты из "Азова"*, — это будет просто невероятный скандал. Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты", — отмечается в материале.
В январе этого года пленный украинский военный Евгений Аксенов сообщил РИА Новости о том, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ
, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*. Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины
сформировалась на основе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины.
"Азов"* участвовал в военной операции Киева
в Донбассе
. В 2015 году Следственный комитет России
возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК
сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР
и ЛНР
.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>