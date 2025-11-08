"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*

"В последние месяцы норвежские военные обучались использованию беспилотников у украинских военных экспертов. Официальные источники говорят лишь о неких "украинских инструкторах", не упоминая подразделения. В то же время ряд обстоятельств указывает на то, что вероятный кандидат — 12-я бригада специального назначения "Азов"* с ее специализированным батальоном беспилотников", — говорится в публикации.