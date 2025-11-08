Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин, прервавший шестиматчевую серию без набранных очков, также отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой встречи. На счету 34-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 15 матчах текущего регулярного чемпионата.