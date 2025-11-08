Рейтинг@Mail.ru
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ
Хоккей
 
07:30 08.11.2025
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, детройт, артемий панарин, алексис лафренье, джей ти комфер, нью-йорк рейнджерс, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Детройт, Артемий Панарин, Алексис Лафренье, Джей Ти Комфер, Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ

"Рейнджерс" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : x.com/NYRangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Детройте и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Уилл Кайлле (7-я минута), Ноа Лаба (25), Артемий Панарин (48) и Алексис Лафренье (49). Единственную шайбу "Детройта" забросил Джей Ти Комфер (12).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Рейнджерс
1 : 2
Детройт
31:59 • Мика Зибанежад
(Уилл Кюилл, Артемий Панарин)
29:30 • Алекс Дебринкэт
(Лукас Рэймонд, Патрик Кейн)
56:13 • Лукас Рэймонд
(Дилан Ларкин, Мориц Сейдер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Панарин, прервавший шестиматчевую серию без набранных очков, также отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой встречи. На счету 34-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 15 матчах текущего регулярного чемпионата.
"Рейнджерс" (16 очков) занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" (18) располагается на второй позиции в Атлантическом дивизионе.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте
8 ноября, 00:46
 
