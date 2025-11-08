https://ria.ru/20251108/nkhl-2053599150.html
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
хоккей
спорт
детройт
артемий панарин
алексис лафренье
джей ти комфер
нью-йорк рейнджерс
детройт ред уингз
детройт
спорт, детройт, артемий панарин, алексис лафренье, джей ти комфер, нью-йорк рейнджерс, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Детройт, Артемий Панарин, Алексис Лафренье, Джей Ти Комфер, Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ
"Рейнджерс" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ