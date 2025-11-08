Рейтинг@Mail.ru
Юрия Николаева похоронили в Москве
Культура
 
16:10 08.11.2025
Юрия Николаева похоронили в Москве
Юрия Николаева похоронили в Москве
Народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2025
Юрия Николаева похоронили в Москве

Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Церемония прощания с Николаевым прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд"
5 ноября, 23:50
5 ноября, 23:50
Проститься с Николаевым пришли родные и близкие, друзья, коллеги и сотни поклонников. Среди тех, кто пришел проводить телеведущего в последний путь: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заслуженная артиста РФ Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, актер Леонид Ярмольник, Александр Гафин, композитор Владимир Матецкий и многие другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец Академия Российского телевидения, группа Любэ, народный артист РФ Николай Расторгуев, народный артист РФ Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Андрей Малахов, друзья и близкие Николаева.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей
Вчера, 13:36
Вчера, 13:36
 
Культура Россия Москва Кишинев Юрий Николаев Ксения Собчак Константин Эрнст Академия российского телевидения ГИТИС
 
 
