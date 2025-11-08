Рейтинг@Mail.ru
12:50 08.11.2025 (обновлено: 13:30 08.11.2025)
На Троекуровском кладбище прощаются с телеведущим Юрием Николаевым
россия, москва, юрий николаев
Россия, Москва, Юрий Николаев
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПортрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в Москве
Портрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Портрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в Москве
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Друзья и коллеги собираются у Большого траурного зала Троекуровского кладбища на церемонию прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Похороны Николаева пройдут в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.
Десятки людей несут цветы к Большому залу Троекуровского кладбища, чтобы проститься с Николаевым. Церемония прощания начнется в 13.00 мск.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
 
